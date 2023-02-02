МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк Santander в четверг сообщил, что его чистая прибыль за 2022 год выросла на 18% до рекордного уровня 9,6 млрд евро благодаря росту объемов кредитования. При этом на результатах банка за 4-й квартал негативно сказалось более чем двукратное увеличение объемов резервирования на фоне экономической нестабильности.

Deutsche Bank

Deutsche Bank отчитался о росте чистой прибыли в 2022 году

Чистая прибыль второго банка еврозоны по рыночной стоимости за октябрь-декабрь выросла примерно на 1% к прошлогоднему уровню до 2,29 млрд евро. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали ее в размере 2,07 млрд евро.

Чистая прибыль за весь 2022 год также превзошла прогнозы аналитиков, ожидавших эту цифру в размере 9,39 млрд евро. Росту прибыли способствовало повышение процентных ставок и увеличение выручки. Кроме того, банк привлек 7 млн новых клиентов по всему миру. Сильные результаты показало подразделение корпоративного и инвестиционного банкинга Santander.

Тем не менее в 4-м квартале резервы на покрытие потенциальных убытков от кредитования выросли на 106% к предыдущему году до 3,02 млрд евро, преимущественно в США и Бразилии. Аналитики прогнозировали, что резервы банка достигнут 3,08 млрд евро.

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Согласно Santander, увеличение резервов стало следствием "обновления макроэкономических прогнозов… с учетом экономической нестабильности".

Показатель стоимости риска банка — стоимость управления кредитными рисками и потенциальными убытками — вырос до 99 базисных пунктов с 86 базисных пунктов на конец сентября, однако остался ниже годового прогноза в 100 базисных пунктов.

Банк ожидает, что в 2023 году стоимость его риска вырастет, но останется ниже 120 базисных пунктов.

Чистый процентный доход — прибыль от кредитования за вычетом расходов по депозитам — вырос в отчетном квартале на 17% до 10,2 млрд евро, в целом совпав с прогнозом аналитиков в 10,15 млрд евро, на фоне повышения процентных ставок. За весь год данный показатель вырос на 16%.