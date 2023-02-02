МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Альфа-банк, внесенный ЦБ РФ в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), запустил собственную платформу "А-Токен" для работы с ними, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Минфин выступил за вывод ЦФА на биржевые площадки

Информация о внесении Альфа-банка в реестр была опубликована ранее в четверг на сайте ЦБ РФ. В прошлом году в него были включены компания "Атомайз", финансовая экосистема "Лайтхаус" и Сбербанк. Включение в этот реестр позволяет компаниям заниматься выпуском ЦФА и их обменом между пользователями внутри своих платформ.

"Альфа-банк объявил о запуске собственной платформы "А-Токен" для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Такая платформа поможет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Банк отмечает, что предложит "функционал для рыночных эмитентов", а также планирует опцию, когда эмитентом будет являться он сам; на платформе при этом будут выпускаться два вида ЦФА: эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований, а также новые инвестиционные инструменты, например, токены физических активов, включая драгоценные металлы.

Уточняется, что в основе работы платформы лежит принцип безопасной сделки — инвестор авансирует под неё средства. Если выпуск наберет минимально необходимое количество заявок, средства будут зачислены эмитенту, а если нет — возвращены инвесторам. Такой же принцип реализован на вторичном рынке — смарт-контракты предполагают наличие актива у продавца, а банковский шлюз — наличие денег у покупателя, объясняет Альфа-банк.

"Мы верим в развитие направления ЦФА, видим эффективность технологии и ее возможность проводить сделки с клиентом напрямую, снижая издержки и риски. Благодаря экспертизе банка мы будем работать не только с профессиональными инвесторами и компаниями, но и популяризировать цифровые активы среди частных клиентов в рознице и среди действующих клиентов-инвесторов", — говорит директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон.