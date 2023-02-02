МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3% с 2,5% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора. Евростат отчитался об инфляции в Европе

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 3%, 3,25% и 2,5% соответственно с 8 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

"Совет управляющих будет придерживаться курса значительного повышения процентных ставок устойчивыми темпами… для обеспечения своевременного возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", — сообщается в релизе. Добавляется, что следующее повышение ставки – еще на 50 базисных пунктов – может состояться на следующем заседании ЕЦБ в марте, после чего банк оценит дальнейшую траекторию своей денежно-кредитной политики.

Совет управляющих подтвердил, что он намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.

Также совет вновь сообщил, что он планирует начать сокращение баланса активов, выкупленных в рамках программы APP, начиная с марта 2023 года. Отмечается, что до конца второго квартала 2023 года сокращение баланса в среднем будет составлять 15 миллиардов евро в месяц, и дальнейшие темпы будут определены "со временем".