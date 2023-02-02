МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое определяет порядок мены акций ВТБ на субординированный депозит на 100 миллиардов рублей, размещенный в 2014 году из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. ВТБ утвердил допэмиссию акций в пользу России в лице Росимущества и Минфина

Указывается, что мена субординированного депозита на размещаемые в рамках допэмиссии обыкновенные акции осуществляется "в случае подтверждения Банком России необходимости увеличения капитала банка" на следующих условиях: цена подлежащих мене требований составляет 100 миллиардов рублей, номинальная стоимость акций – 0,01 рубля каждая, а их рыночная стоимость равна средневзвешенной цене, определяемой по результатам торгов за последние шесть месяцев.

Договор мены Казначейство и ВТБ заключат в 2023 году. Минфин в срок не более трех месяцев должен представить правительству проект акта, устанавливающий порядок осуществления министерством от имени России прав акционера по акциям, полученным в результате мены.

Ранее в феврале наблюдательный совет банка определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций ВТБ в рамках допэмиссии на уровне 0,017085 рубля за одну акцию. Акционеры одобрили выпуск 30,196 триллиона обыкновенных акций, таким образом кредитная организация может привлечь в капитал до 516 миллиардов рублей.