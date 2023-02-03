МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ипотека в Европе в ноябре продолжила дорожать: более чем в половине европейских стран ставки по жилищным кредитам достигли многолетних максимумов, следует из анализа РИА Новости данных центробанков региона. При этом самая дорогая ипотека в конце осени была в Молдавии, Венгрии и на Украине. А Россия заняла пятое место среди европейских стран. Льготная ипотека разогнала цены на жилье, заявили в ЦБ

Согласно данным регуляторов, средняя ставка в Молдавии достигла в ноябре 12,89%, что стало максимальным значением с мая 2016 года. Второе место заняла Венгрия с рекордной как минимум с 2015 года ставкой в 10,95% (более ранние данные Нацбанк страны не публикует). На третьем месте была Украина, где стоимость ипотеки за месяц уменьшилась до 10,95%.

Следом расположилась Польша, где был достигнут исторический максимум в 9,3% годовых. Топ-5 стран с самой дорогой ипотекой в Европе замыкала Россия, при этом ставка за месяц в стране снизилась — до 7,11%. В топ-10 по стоимости ипотеки также вошли Румыния (6,96%), Великобритания (5,97%), Черногория (4,98%), Сербия (4,77%), Латвия и Литва (4,09%).

Ставку по ипотеке от 3% до 4% банки в ноябре предлагали жителям 15 европейских стран. В тройку стран с самой дешевой ипотекой вошли Мальта (2,18%) и Люксембург (2,5%). Самая низкая стоимость ипотеки среди европейских стран по итогам ноября была зафиксирована во Франции, где она подросла до 1,91%. При этом еще в конце лета самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять под 1,36% (такой была средняя ставка в Люксембурге).

В то же время в большинстве государств региона средние ставки достигли многолетних максимумов. Так, у Люксембурга, Финляндии и Эстонии ставки выросли до значений 2009 года. До значений 2011 года поднялась стоимость жилищных ссуд в Германии, 2012 года — в Великобритании и Швеции. До уровней 2013 года выросла ставка в Румынии, 2014 года — в Бельгии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии и Словении, 2015 года — в Литве и Сербии, 2016 года — в Дании, Франции и на Кипре, 2017 года — в Австрии и Словакии.