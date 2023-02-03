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2023
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Газпромбанк повысил ставку по вкладам в юанях
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Газпромбанк повысил ставку по вкладам в юанях до 1,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. "Повысили ставки по вкладу в юанях — теперь 1,5% годовых", — сказано в... ПРАЙМ, 03.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Газпромбанк повысил ставку по вкладам в юанях до 1,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
"Повысили ставки по вкладу в юанях — теперь 1,5% годовых", — сказано в сообщении. Добавляется, что у вклада есть капитализация процентов, а ставка фиксированная на весь срок.
Отмечается также, что минимальная сумма вклада при открытии онлайн составляет 5 тысяч юаней, а в офисе — 10 тысяч. Срок вклада — один год.
Ранее в этом году ставки по вкладам в юанях повысили Сбербанк — до 2,59%, а также Альфа-банк — до 2,7%.