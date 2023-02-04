МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Женщины имеют больше шансов получить займы микрофинансовых организациях, при этом чаще за ними обращаются мужчины, сказано в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В банке объяснили, от каких кредитных карт нужно избавляться

"В структуре спроса (поданные заявки, до получения решения от кредитора) преобладают мужчины — от них поступает 58% от всех заявок, от женщин — 42%. В структуре фактически выданных займов (те, кто получил одобрение) соотношение составляет уже 50% на 50%. Таким образом, вероятность получения займа у женщин выше", — сообщили аналитики.

Они объяснили данные результаты тем, что женщины демонстрируют более высокий уровень соблюдения финансовых обязательств, и кредиторы охотнее выдают им ссуды.

Исследование показало, что в структуре спроса 13% заемщиков состоят в браке, 62% заемщиков — не состоят, у 24% семейный статус неизвестен=. В структуре фактически выданных займов на долю семейных людей приходится уже 22%, а на долю тех, кто в браке не состоит, — 40%.

"Наличие у потенциального заемщика официально оформленных отношений не является определяющим параметром при скоринге, но в целом семейные клиенты воспринимаются как более финансово дисциплинированные. Также играет роль и фактор семейного бюджета: нередко у тех, кто содержит только себя, он не такой стабильный", — прокомментировал гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.