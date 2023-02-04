МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ипотека в большинстве стран Европы за 11 месяцев прошлого года выросла, а снизиться ставки смогли только в четырех странах — Исландии, Болгарии, России и на Украине, следует из анализа РИА Новости данных центробанков региона. Стоимость дизтоплива в столицах ЕС снизилась перед началом действия эмбарго

Так, в Ирландии средняя ставка по ипотеке с начала года по ноябрь уменьшилась на 0,03 процентного пункта. В Болгарии также было небольшое снижение — на 0,07 процентного пункта. Существеннее всего ипотечные кредиты подешевели в России и на Украине — на 0,7 и 2 процентного пункта соответственно.

Ипотека в остальных странах отличилась ростом ставок. Наиболее сильный рост произошел в Венгрии — там ставка увеличилась на 6,28 процентного пункта, а также в Молдавии — на 5,33, Польше — на 4,6 и Великобритании — на 4,32 процентного пункта. Также достаточно заметный рост ставок на 2,04-3,4 процентного пункта произошел в Румынии, Великобритании, Германии, Португалии, Сербии, Словакии и Литве. В свою очередь, в Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Латвии, Австрии, Словении, Италии и Нидерландах стоимость ипотеки выросла на 1,55-1,96 процентного пункта.

Менее суровыми оказались банки Швейцарии, Бельгии, Испании, Дании, Люксембурга, Греции, Кипра, Франции, Черногории и Боснии и Герцеговины — в этих странах средняя ставка по жилищному кредиту выросла всего на 0,6-1,44 процентного пункта. А меньше всего ставка выросла в Хорватии, на Мальте и в Северной Македонии — на 0,01-0,47 процентного пункта. Евросоюз намерен корректировать лимит цен на российские нефтепродукты

А вот за ноябрь сильнее всего ставка выросла в Венгрии, где рост составил 0,7 процентного пункта, а также в Великобритании (+0,6 п.п.), Сербии (+0,61 п.п.), Дании (+0,45 п.п.) и Эстонии (+0,42 п.п.). Снижение зафиксировали в Греции (-0,17 п.п.), России (-0,27 п.п.), Швейцарии (-0,36 п.п.) и на Украине (-3,3 п.п.).

Выбиваются из общего ряда Чехия и Албания: по ним ноябрьские данные еще не опубликованы. Чешский Центробанк раскрывает данные о средней ставке по ипотеке раз в три месяца. Таким образом, в сентябре 2022 года стоимость ипотеки в этой стране составила 4,8%, что на 0,44 процентного пункта выше июньского значения. ЦБ Албании не публиковал данные с сентября — тогда средняя стоимость ипотеки с фиксированной ставкой снизилась на 0,17 процентного пункта, до 4,79%.