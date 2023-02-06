МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Почта банк" планирует запустить новый социальный вклад для граждан с невысоким доходом на сумму до 200 тысяч рублей на короткий срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Транш с последствиями: когда опасно переводить деньги с карты на карту

"В ближайшее время "Почта банк" планирует запустить новый социальный вклад для граждан с невысоким доходом — на сумму до 200 тысяч рублей на короткий срок (до 9 месяцев) под повышенный процент", — говорится в сообщении.

Член правления, директор розничной дистрибуции банка Антон Анищенко уверен, что такой вклад будет пользоваться большим спросом, в том числе среди малообеспеченных граждан и граждан, получающих социальные пособия.

По его словам, вклады для малообеспеченных категорий граждан будут стимулировать у них накопительную и защитную модель поведения и поможет создать финансовую "подушку безопасности" для трудных периодов.

"Почта банк" в 2021 году уже запускал социальный вклад — для желающих разместить небольшие накопления на короткий срок.

В ноябре 2021 года Банк России заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.