ТОКИО, 6 фев — ПРАЙМ. Кандидатура нового главы Банка Японии, выполняющего функции центрального банка страны, может быть представлена в парламенте уже на следующей неделе, сообщило агентство Киодо со ссылкой на свои источники. Глава Банка Японии предсказал значительный рост зарплат

Ранее в понедельник деловая газета "Никкэй" сообщила о том, что на этот пост с большой долей вероятности может быть назначен Масаёси Амамия, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя Банка Японии.

Срок полномочий нынешнего председателя Банка Японии Харухико Куроды заканчивается 8 апреля. В связи с этим возникла необходимость назначения его преемника. На следующей неделе парламенту могут быть представлены сразу три кандидатуры – главы банка и двух его заместителей.