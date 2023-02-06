МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет Думы назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка России на 20 апреля, ожидается, что его представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.

Здание Центрального банка РФ

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"Совет назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка на пленарном заседании. Отчет состоится 20 апреля. Как ожидается, его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", — рассказал источник.