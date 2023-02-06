Названа дата рассмотрения годового отчета Банка России
Совет Госдумы назначил рассмотрение отчета Банка России на 20 апреля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет Думы назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка России на 20 апреля, ожидается, что его представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
"Совет назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка на пленарном заседании. Отчет состоится 20 апреля. Как ожидается, его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", — рассказал источник.
https://1prime.ru/banks/20230206/839706758.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.