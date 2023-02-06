МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Совет Думы назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка России на 20 апреля, ожидается, что его представит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы. Банк России сообщил о рекордном числе покупок в прошлом году через СБП

"Совет назначил дату рассмотрения годового отчета Центробанка на пленарном заседании. Отчет состоится 20 апреля. Как ожидается, его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", — рассказал источник.