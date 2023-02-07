МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 8 по 14 февраля предоставит ликвидность банковскому сектору на 49 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Посол России заявил, что банки в Индии опасаются механизма "рубль — рупия"

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 1 по 7 февраля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 174 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 957 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 60 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 5,005 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 7 января) в объеме 5,95 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.