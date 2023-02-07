МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Покупка банка "Открытие" никак не скажется на финансовых результатах ВТБ за 2022 год, а в будущем увеличит его активы, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Портфель депозитов ВТБ вырос на 22 процента в 2022 году

"Эта сделка никак не скажется на итогах 2022 года, потому что присоединение было совершено в самые последние дни 2022 года. Но в будущем, безусловно, это добавит четверть к активу нашего банка", — ответил он на вопрос телеканала "Россия 24" о влиянии сделки на финансовые результаты ВТБ за прошлый год.

По словам Костина, сейчас выверяются все планы, которые делал предыдущий менеджмент, чтобы оценить, какого рода прибыль возможна от деятельности банка "Открытие" в 2023 году.

Также Костин рассказал, что консолидация ВТБ и "Открытия" займет "не менее полутора-двух лет".

"Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, ну в общем, работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ", — отметил банкир.

В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ. Сумма сделки составила 340 миллиардов рублей.