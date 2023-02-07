МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Клиенты ВТБ, "Открытия" и РНКБ с 7 февраля могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех банков в рамках объединения их банкоматных сетей, сообщила пресс-служба ВТБ. Покупка "Открытия" не скажется на финансовых результатах ВТБ, заявил Костин

"С 7 февраля клиенты ВТБ, "Открытия" и РНКБ смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций", — сказано в сообщении.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что ВТБ на этой неделе начнет объединение своей сети банкоматов с "Открытием" и РНКБ.

В результате единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тысяч устройств. Из них 14,4 тысячи относятся к ВТБ, 3,7 тысячи – к "Открытию", 1,5 тысячи – к РНКБ, говорится в сообщении.

"Создание общей сети банкоматов ВТБ, "Открытия" и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты "Открытия" и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысяч устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции", — передает пресс-служба слова Костина. Акции ВТБ вышли в плюс после заявлений Костина

ВТБ в конце прошлого года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Ожидается, что консолидация ВТБ и "Открытия" займет не менее полутора-двух лет, сказал Костин ранее во вторник.

Кроме того, в конце декабря правительство РФ выпустило распоряжение о внесении в уставный капитал ВТБ пакета в 100% акций крымского РНКБ. ВТБ в январе сообщал, что намерен осуществлять деятельность в Крыму с опорой на РНКБ, который должен войти в состав группы уже в 2023 году.