МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВТБ повысил ставку по вкладам в юанях, максимальная доходность составит 2,5%, сообщила пресс-служба банка. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 3,2 миллиарда рублей

"ВТБ увеличивает ставки по "Вкладу в будущее" в китайской валюте. Максимальная доходность по депозиту в зависимости от срока вклада и клиентского сегмента достигнет 2,5% годовых", — говорится в сообщении.

Этот вклад можно открыть на срок от трех месяцев до двух лет. Минимальная сумма депозита составит 100 юаней при открытии через "ВТБ Онлайн" и 500 юаней – в отделениях банка.

Доходность для клиентов массовой розницы в зависимости от периода размещения с учетом капитализации процентов будет достигать 2,09% годовых, для вкладчиков сегмента "Привилегия" – 2,3%, для "премиальных" клиентов – до 2,5%, уточнили в банке.

За прошлый год депозиты в китайской валюте открыли почти 11 тысяч вкладчиков, портфель размещенных средств достиг 4,7 миллиарда юаней, в этом году тренд на рост их популярности будет укрепляться, в том числе – за счет повышения ставок, отметила в связи с этим начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее в этом году ставки по вкладам в юанях также повысили другие крупнейшие банки страны, в частности, Сбербанк — до 2,59%, Альфа-банк — до 2,7% и Газпромбанк — до 1,5% годовых.