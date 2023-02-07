МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Apollo Global Management Inc входит в группу финансовых компаний, ведущих переговоры о покупке доли в преобразованном инвестиционном банке Credit Suisse Group. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.
Как сообщается, переговоры с Apollo сейчас в процессе и нет гарантий, что они не будут прекращены. Издание не упомянуло размеры обсуждаемой доли и возможную стоимость.
Credit Suisse прокомментировать сообщение отказался, а Apollo на просьбу о комментариях не ответила.
Швейцарский банк создал подразделение CS First Boston в прошлом году.
Это подразделение проводит консультации по слияниям и поглощениям занимается привлечением капитала для клиентов на рынках акций и облигаций, а также в рамках основных предложений обеспечивает долговое финансирование.
https://1prime.ru/banks/20230207/839715347.html
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