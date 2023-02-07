МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Apollo Global Management Inc входит в группу финансовых компаний, ведущих переговоры о покупке доли в преобразованном инвестиционном банке Credit Suisse Group. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц. Покупка "Открытия" не скажется на финансовых результатах ВТБ, заявил Костин

Как сообщается, переговоры с Apollo сейчас в процессе и нет гарантий, что они не будут прекращены. Издание не упомянуло размеры обсуждаемой доли и возможную стоимость.

Credit Suisse прокомментировать сообщение отказался, а Apollo на просьбу о комментариях не ответила.

Швейцарский банк создал подразделение CS First Boston в прошлом году.

Это подразделение проводит консультации по слияниям и поглощениям занимается привлечением капитала для клиентов на рынках акций и облигаций, а также в рамках основных предложений обеспечивает долговое финансирование.