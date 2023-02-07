ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Минфин США снимет санкции с бывшей казахстанской "дочки" Сбербанка, поскольку сейчас банк принадлежит казахстанской компании, пишет Wall Street Journal. Захарова прокомментировала введенные Канадой антироссийские санкции

По данным издания, наложенные ранее санкции в отношении дочернего предприятия "Сбербанка" в Казахстане будут сняты 6 марта. Решение обусловлено тем, что в августе предприятие сменило владельца, перейдя в собственность госхолдинга "Байтерек", который стал владельцем свыше 99% акций казахстанской "дочки" "Сбербанка". Банк действует под названием "Береке Банк".

"Министерство финансов сообщило, что в сентябре прошлого года получило прошение руководителя "Байтерек" о снятии санкций с бывшего дочернего предприятия ("Сбербанка") и приняло решение о том, что это возможно, поскольку он больше не принадлежит "Сбербанку" и не попадает под критерии, необходимые для введения санкций", — цитирует газета слова представителя минфина США.

По его словам, Вашингтон "получил заслуживающие доверия заверения" казахской стороны, что Bereke Bank "не будет намеренно вести предполагающую санкции деятельность и будет, в случае необходимости, предоставлять конфиденциальную информацию руководителям конгресса и комитетам конгресса".

Как указывает газета в связи с предстоящим снятием санкций, этот "нетипичный для США шаг" якобы "свидетельствует о влиянии санкций на Россию". По данным издания, решение было принято в результате совместной работы американского минфина, госдепартамента и властей Казахстана.