МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В июле-декабре 2022 года российские банки закрыли 926 дополнительных офисов — до 24,2 тысячи, пишут "Известия" со ссылкой на собственные расчеты на основании статистики Банка России. Промсвязьбанк приобретет банки в ДНР и ЛНР

Подавляющее большинство прекративших работу офисов пришлось на Сбербанк, который закрыл 783 офиса до 12,3 тысячи. Остальные игроки рынка в сумме закрыли только 143 офиса.

Как отмечает издание, тенденция к сокращению количества банковских офисов в России наблюдалась и ранее, но до сих пор она развивалась не столь быстро. Например, за аналогичный период 2021 года общая численность розничной сети российских банков сократилась на 590 отделений, а в 2020-м — на 227. При этом Сбербанк за указанные годы закрыл 355 и 52 офиса соответственно.

По словам представителей Сбербанка, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности располагается другой, более крупный банк, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то функции такого отделения переносятся в более крупное соседнее.

В других банках изданию подтвердили тренд на оптимизацию отделений в России.