МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в январе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% по сравнению с показателем годичной давности — до 110,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Siemens снизил чистую прибыль в первом квартале фингода

При этом прибыль до налогообложения выросла на 10%, до 135,9 миллиарда рублей.

"Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 миллиардов рублей", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.