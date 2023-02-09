Сбербанк нарастил чистую прибыль почти на десять процентов в январе
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла 110,1 миллиарда рублей в январе
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в январе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% по сравнению с показателем годичной давности — до 110,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности кредитной организации.
При этом прибыль до налогообложения выросла на 10%, до 135,9 миллиарда рублей.
"Уверенный рост основных доходных статей, стабильное качество кредитного портфеля и сдержанный рост расходов позволили банку нарастить прибыль на 10% по отношению к январю 2022 года и получить более 110 миллиардов рублей", — прокомментировал глава Сбербанка Герман Греф.
https://1prime.ru/banks/20230209/839743774.html
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