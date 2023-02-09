МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Объем средств физлиц в Сбербанке за январь сократился на 4,7% в связи с традиционной сезонностью, компаний — на 4,5%, говорится в сообщении банка. Игра "накопи миллион": как правильно откладывать деньги

"Средства физических лиц составили 17,5 триллиона рублей, снизившись на 4,7% за отчетный месяц, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года", — сообщили в банке.

Средства юридических лиц снизились за январь на 4,5% — до 8,3 триллиона рублей в связи с "оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка".

Отмечается, что количество розничных клиентов достигло 106,9 миллиона человек, а юридических лиц — превышает 3 миллиона компаний.