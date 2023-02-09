"Средства физических лиц составили 17,5 триллиона рублей, снизившись на 4,7% за отчетный месяц, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года", — сообщили в банке.
Средства юридических лиц снизились за январь на 4,5% — до 8,3 триллиона рублей в связи с "оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка".
Отмечается, что количество розничных клиентов достигло 106,9 миллиона человек, а юридических лиц — превышает 3 миллиона компаний.
https://1prime.ru/banks/20230209/839743949.html
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