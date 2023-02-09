МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Банк JPMorgan Chase & Co сократил сотни сотрудников ипотечного бизнеса, сообщил агентству Reuters источник в среду, через несколько часов после того, как компания объявила о планах нанять сотрудников в некоторых направлениях. В JPMorgan допустили повышение ставок ФРС выше пяти процентов

"Мы регулярно анализируем наш бизнес и потребности клиентов и соответствующим образом корректируем кадровый состав — создаем новые должности, когда видим в этом необходимость, или сокращаем позиции, когда это целесообразно", — сообщил представитель банка агентству Reuters.

Ранее в среду JPM сообщил, что планирует до 2024 года нанять более 500 сотрудников банковской сферы, работающих с малым бизнесом, увеличив штат сотрудников в этом сегменте на 20% с более чем 2300 в настоящее время.

В интервью агентству Reuters генеральный директор JPM Джейми Даймон сказал, что перспективы найма в банке остаются позитивными, когда его спросили о планах по созданию рабочих мест с учетом сокращений в других банках Уолл-стрит.

"Мы продолжаем открывать филиалы, и в целом по всему миру мы продолжаем нанимать банкиров, потребительских банкиров, банкиров малого и среднего бизнеса, людей за рубежом…. У нас больше клиентов, которых нужно обслуживать", — сказал он.