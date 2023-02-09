МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В App Store появилось фейковое приложение, которое пытались выдать за копию "ВТБ Онлайн", написали представители кредитной организации в мессенджере Telegram. Мошенники в России создали фейковые сайты каршерингов для кражи данных

"Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны!", — сказано в сообщении.

ВТБ также показал скриншот фейка "В Банк: Доступ Онлайн".

Банк подчеркнул, что официальное приложение доступно на портале online.vtb.ru/app, его подлинность можно проверить по номеру 1000 у операторов колл-центра.

Согласно информации на сайте банка, приложение "ВТБ Онлайн" недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.