2023-02-09T15:03:27+03:00
2023-02-09T15:03:27+03:00
2023-02-09T15:03:27+03:00
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https://1prime.ru/banks/20230209/839749097.html
Клиентов ВТБ предупредили о фейковом приложении банка
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В App Store появилось фейковое приложение, которое пытались выдать за копию "ВТБ Онлайн", написали представители кредитной организации в мессенджере Telegram. "Обращаем ваше... ПРАЙМ, 09.02.2023
банки, финансы, новости, втб, мобильное приложение, app store
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В App Store появилось фейковое приложение, которое пытались выдать за копию "ВТБ Онлайн", написали представители кредитной организации в мессенджере Telegram.
"Обращаем ваше внимание, что данное приложение не принадлежит банку ВТБ. Будьте внимательны!", — сказано в сообщении.
ВТБ также показал скриншот фейка "В Банк: Доступ Онлайн".
Банк подчеркнул, что официальное приложение доступно на портале online.vtb.ru/app, его подлинность можно проверить по номеру 1000 у операторов колл-центра.
Согласно информации на сайте банка, приложение "ВТБ Онлайн" недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.