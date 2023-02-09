МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Евросоюз призывают обязать банки сообщать о размерах замороженных российских активов, если он хочет использовать их для восстановления Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на юристов. Источник рассказал о теме грядущего саммита ЕС

"По словам европейских юристов, ЕС стоит рассмотреть возможность обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка, если блок хочет использовать попавшие под санкции средства для оказания помощи по финансированию восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Юридическая служба Евросоюза заявила, что законы блока разрешают инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Киеву, но сначала официальные лица должны установить точный размер активов, принадлежащих Центробанку РФ, и других заблокированных средств, связанных с российским государством. Это положение содержится в документе, распространенном на этой неделе среди государств-членов на фоне встречи лидеров ЕС с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили порядка 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро Центробанка России и 19 миллиардов частных средств российского бизнеса. По словам фон дер Ляйен, "после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.