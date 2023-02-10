МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на ускорившуюся инфляцию, однако ужесточит сигнал по будущим действиям, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Банк России продлил ограничения на некоторые сделки на фондовом рынке

ЦБ в конце февраля 2022 года на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к смягчению политики, пока в сентябре не довел ставку до 7,5% годовых. В октябре регулятор прервал цикл снижения, впервые с марта не став "двигать" ставку, и поступил так же в декабре.

На последнем заседании прошлого года Банк России сохранил нейтральный сигнал по ключевой ставке, который не дает уточнения по направленности дальнейших шагов регулятора. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда отметила, что совет директоров обсуждал и ужесточение сигнала.

"Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% с ужесточением сигнала на ближайшие заседания и повышением прогнозного диапазона по ключевой ставке на текущий год", — прокомментировали аналитики ВТБ.

По их оценке, с предыдущего заседания реализовались основные проинфляционные риски. Так, бюджетный дефицит уже оказывается шире ожиданий из-за роста расходов, а инфляция в январе ускорилась. Кроме того, по мнению аналитиков, появились предпосылки для пересмотра Центральным банком прогноза по профициту текущего счета на 2023 год в сторону "серьезного уменьшения" из-за снижения цен на российскую нефть и более быстрого восстановления импорта в четвертом квартале 2022 года.

Аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский также ждет от ЦБ "выжидательного" сохранения ключевой ставки, поскольку считает, что несмотря на наблюдающееся усиление инфляционных рисков, в ближайшие месяцы ускорение инфляции будет компенсировано из-за эффекта высокой базы прошлого года. В то же время эксперт допускает, что ЦБ пошлет сигнал об ужесточении монетарной политики на следующих заседаниях.

Однако часть аналитиков считает, что небольшая вероятность повышения ставки на ближайшем заседании все же есть. "Основными вариантами на ближайшем заседании будут сохранение и малое повышение ключевой ставки. Но несколько большую вероятность я бы все же дал сохранению ставки… с некоторым ужесточением сигнала", — считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Основным фактором "развилки" для дальнейшего движения ставки аналитик называет планы по расходам бюджета. "Чем более стимулирующей будет бюджетная политика и чем более сконцентрированными во времени будут новые расходы госбюджета, тем больше ликвидности поступит на рынок по бюджетному каналу, и тем сильнее могут быть компенсирующие шаги в денежно-кредитной политике", — отметил он.

В то же время старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов, который ждёт на ближайшем заседании в пятницу сохранения ставки, оценивает вероятность ее повышения в 25-30%. "Проинфляционные факторы — курс, бюджет, рынок труда — действительно накапливаются и множатся. Однако повышать ставку уже сейчас было бы излишним, учитывая, что длинные процентные ставки в экономике уже находятся сильно выше ключевой ставки", — говорит эксперт.

При этом старший аналитик, руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ирина Лебедева допускает ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем. "Я жду сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% и ужесточения комментария. Первое повышение ключевой ставки возможно уже в ближайшие месяцы", — подытожила она.