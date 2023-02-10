ПЕКИН, 10 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай давно начали формировать независимую финансово-банковскую инфраструктуру, западные санкции против РФ лишь активизировали процесс, заявил в интервью РИА Новости посол в Пекине Игорь Моргулов. Российское посольство ожидает нормализации сообщения с КНР до осени

"Хочу подчеркнуть, что работу по формированию независимой финансово-банковской инфраструктуры в двусторонних отношениях мы начали достаточно давно, и, действительно, санкционная война со стороны недружественных стран в отношении отечественного финансового сектора лишь подтолкнула компетентные ведомства наших стран к тому, чтобы активизировать шаги на данном направлении", — заявил дипломат.

Он также добавил, что в России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту.

"В прошлом году в паре юань-рубль на Московской бирже объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение прошлого года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими предприятиями… Население очень активно интересуется кобейджинговыми картами платежных систем "Мир" и "ЮнионПэй", их выпуск вырос в пять раз", — указал Моргулов.

Посол отметил, что "антироссийские санкции не только не сдержали это направление нашего взаимодействия, а, наоборот, придали дополнительный импульс последовательному уходу от монополии доллара во внешней торговле и построению действительно независимой финансовой инфраструктуры".

При этом посол отметил, что западные антироссийские санкции не препятствуют росту взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах, а наоборот помогают ему.

"Влияют, но как раз в обратном смысле, то есть не препятствуют росту взаиморасчетов в национальных валютах, а наоборот помогают ему", — заявил дипломат, отвечая на вопрос о том, влияют ли западные санкции на наращивание взаимных расчетов в национальных валютах между Китаем и Россией.

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