МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ, который в пятницу, как ожидается, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, в ближайшее время может ужесточить риторику, полагают большинство опрошенных РИА Новости экспертов. При этом в причинах аналитики разошлись – среди факторов они выделяют дефицит бюджета в январе, риски инфляции, а кто-то и вовсе ждет, что сигнал останется нейтральным. Центробанк Швеции повысил ключевую ставку до трех процентов

Ожидается, что в эту пятницу (10 февраля) Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, дав нейтральный сигнал, комментирует Софья Донец из компании "Ренессанс капитал". Однако гарантировать сдержанность инфляционного давления не позволяет повышенный уровень внешней неопределенности, продолжающаяся трансформация бюджетной политики и возросшая роль "психологического" аспекта в поведении потребителей, продолжает она.

"Мы ожидаем, что окно для возврата ЦБ к смягчению политики вновь откроется во втором квартале на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отсутствия перегрева спроса и снижения давления со стороны издержек. Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 6,5% на конец 2023 года и 5,0% на конец 2024 года", — говорит Донец.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. Позже вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что правительство обсуждает с крупными компаниями, которые получили хорошие финансовые результаты по итогам прошлого года, однократный добровольный взнос в бюджет. При этом Белоусов отметил, что эта мера не означает повышения налогов.

БЮДЖЕТНОЕ СМЯГЧЕНИЕ VS МОНЕТАРНОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ

Наибольший интерес в завтрашнем заседании ЦБ РФ по ключевой ставке представляет обновление регулятором среднесрочного макроэкономического прогноза, в котором после оптимистичного прогноза МВФ логично было бы увидеть некоторые улучшения, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"С одной стороны, объемы добычи, переработки и экспорта нефти остаются стабильными, потребительский спрос — уверенным. С другой – есть высокая неопределенность в отношении сбалансированности федерального бюджета: данные за январь пока не позволяют сделать однозначного вывода в пользу более жесткой риторики ЦБ. Поэтому я полагаю, что сигнал регулятора останется нейтральным, однако будут четче обозначены критерии, при которых регулятор пойдет либо на смягчение, либо на ужесточение монетарной политики", — добавляет он.

Риторика ЦБ может ужесточиться, но не из-за январских данных по дефициту, а из-за общих рисков, связанных с возможностью более мягкой бюджетной политики, которая может вылиться в более высокую инфляцию, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "Плюс к этому рубль с прошлого заседания ослаб, да и потребительский спрос оживает. Все это может заставить ЦБ сохранить антиинфляционный "крен" в своей политике", — говорит он.

Банк России традиционно отмечает бюджетный импульс как важный проинфляционный фактор: наращивание расходов бюджета может ускорить инфляцию и привести к увеличению потребительской активности, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"С учетом возросших рисков дальнейшего смягчения бюджетной политики, ЦБ РФ может несколько ужесточить сигнал, отметив преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. В пользу этого также говорят еженедельные данные по инфляции, в которых отмечается ускорение темпов роста потребительских цен, а также активизация конечного спроса", — резюмирует он.

РУБЛЬ НЕ ОТРЕАГИРУЕТ НА РЕШЕНИЕ ЦБ

С точки зрения рубля, более жесткий сигнал в сфере монетарной политики со стороны Центробанка является поддерживающим фактором: чем выше внутренние ставки, тем доходнее и рубль, отмечает Евстифеев из банка "Зенит".

Однако сейчас для курса рубля решения ЦБ РФ по ключевой ставке малозначимы, считает Полевой из компании "Локо-инвест". "Значимого влияния ближайшего решения по ставке ЦБ на курс рубля я не ожидаю", — также говорит Вайсберг из ИК "Регион".

При этом, как отмечает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции", курс рубля находится под давлением с ноября прошлого года из-за падения экспорта (до этого доллар стабилизировался около 60 рублей). "Профицит счета текущих операций (СТО) сжался всего до 1,7 миллиарда долларов в декабре, несмотря на рост доллара выше 70 рублей. Это предполагает дальнейшее ослабление валюты, пока профицит СТО не превысит 10 миллиардов долларов", — добавляет он.