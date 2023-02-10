МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ВТБ с 10 февраля увеличил лимит IT-ипотеки до 30 миллионов рублей при покупке жилья в регионах-миллионниках, в остальных регионах максимальная сумма такого кредита составляет теперь 15 миллионов рублей, сообщила пресс-служба банка. Клиентов ВТБ предупредили о фейковом приложении банка

"С 10 февраля ВТБ повышает максимальную сумму средств, доступную клиентам в рамках IT-ипотеки. Теперь при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить до 30 миллионов рублей, в остальных регионах присутствия ВТБ – до 15 миллионов", — говорится в сообщении.

Расширить возможности IT-специалистов банку удалось за счет сотрудничества с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку для лимита свыше 18 миллионов рублей в регионах-миллионниках и 6 миллионов – в остальных субъектах, пояснили в банке. Для заемщиков ВТБ будут действовать единые условия на всю сумму и весь срок действия кредитного договора, отмечает кредитная организация.

"В начале недели мы начали работать по новым условиям IT-ипотеки, которые, по нашим прогнозам, увеличат спрос на программу примерно в два раза, а с сегодняшнего дня запускаем возможность сочетать эту льготную программу с рыночной. Решение позволит работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект более высокого уровня или увеличенной площади", – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

По условиям IT-ипотеки, сегодня оформить кредит по льготной ставке могут сотрудники компаний, аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в возрасте до 50 лет включительно.

Программа также устанавливает требования к уровню дохода IT-специалиста. Для заемщиков, работающих в регионах-миллионниках он должен быть не менее 120 тысяч рублей в месяц, в остальных населенных пунктах — 70 тысяч рублей. Для получения льготного кредита в Москве ежемесячная зарплата клиента должна достигать как минимум 150 тысяч руб. Минимальный первый взнос по программе составляет не менее 15% от стоимости недвижимости.

Льготная ипотечная программа для сотрудников IT-компаний была запущена в 2022 году. По ней можно оформить жилищный кредит с максимальной ставкой в 5% и первоначальным взносом не менее 15%. Воспользоваться им можно для покупки квартиры в новостройке, частного дома от застройщика или участка с дальнейшим строительством дома. Максимальная сумма кредита – 18 миллионов рублей при приобретении жилья в регионах численностью от 1 миллиона человек, для остальных – 9 миллионов рублей.