Набиуллина оценила потребность российских банков в докапитализации
Набиуллина: потребность российских банков в докапитализации может быть ниже ранних оценок
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребность российских банков в докапитализации может быть ниже, чем оценки, которые были ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается докапитализации банков. Мы отдельные банки не комментируем, но в нашем прогнозе, в нашей оценке потенциальной потребности в докапитализации мы учитывали все крупные банки, уж точно. В целом мы оцениваем ситуацию в банковской сфере, что такая потребность может быть ниже, чем те оценки, которые были ранее", — сказала глава регулятора.
https://1prime.ru/banks/20230210/839766520.html
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