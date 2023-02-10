МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Потребность российских банков в докапитализации может быть ниже, чем оценки, которые были ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ рассказал о ходе докапитализации банков в 2022 году

"Что касается докапитализации банков. Мы отдельные банки не комментируем, но в нашем прогнозе, в нашей оценке потенциальной потребности в докапитализации мы учитывали все крупные банки, уж точно. В целом мы оцениваем ситуацию в банковской сфере, что такая потребность может быть ниже, чем те оценки, которые были ранее", — сказала глава регулятора.