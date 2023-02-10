МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ситуация в банковском секторе РФ устойчива благодаря запасам капитала и регуляторным послаблениям ЦБ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Почта банк" спрогнозировал обратный переток средств со счетов во вклады

"Что касается ситуации в банковском секторе, действительно, банковский сектор столкнулся с серьезными вызовами, но сохранил свою устойчивость, и не только сохранил свою устойчивость, но не произошло кредитного сжатия, происходил дальнейший рост кредитов. Во многом это происходило благодаря тому, что в предыдущие годы были накоплены запасы капитала, буферы так называемые, мы дали регуляторные послабления", — сказала Набиуллина.

ЦБ договорился с банками РФ, что с первого квартала они начнут раскрывать финансовую информацию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы договорились (с банками — ред.), что мы с первого квартала начнем ее раскрывать, некоторые вещи будут агрегированные в этой отчетности, но по финансовому состоянию там все будет видно", — сказала глава регулятора.

ЦБ РФ положительно относится к идее открытия филиалов иностранных банков, нацеленных на проведение расчетов и платежей, без привлечения депозитов населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Что касается разрешения открытия филиалов иностранных банков, мы в принципе положительно относимся к этой идее, но, прежде всего, филиалов, которые будут осуществлять операции по расчетам, по проведению платежей, без привлечения депозитов населения", — сказала глава ЦБ.