МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банки в России должны до 1 июля провести техническую доработку своих систем, чтобы предоставить клиентам возможность устанавливать ограничения или запреты на онлайн-операции, в том числе дистанционное получение кредитов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Посол сообщил о создании Россией и КНР финансов-банковской инфраструктуры

"Мы дали как Центральный банк указание банкам для того, чтобы они были обязаны предоставлять клиентам своим такую услугу по онлайн-кредитованию, по онлайн-переводам, на установление запретов, самозапретов и лимитов. Некоторые банки это уже сделали, но некоторым требуется техническая проработка. По нашим требованиям они должны завершить эти работы до 1 июля", — заявила она.

По словам Набиуллиной, одной из распространенных форм мошенничества является оформление на людей кредитов и перевод этих средств с их счетов на другие.

В прошлом году ЦБ выпустил указание, согласно которому с 1 октября 2022 года россияне могут устанавливать в банках, в которых они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничение их параметров – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Указывалось также, что запрет можно установить и на онлайн-кредитование.

В начале этого года регулятор выпустил рекомендации кредитным организациям до 1 июля уточнить условия договоров с клиентами, чтобы расширить их возможности ограничивать некоторые онлайн-операции для защиты от финансовых мошенников.

Также Банк России продвигает инициативу по возможности установления гражданами запрета на кредиты и займы через портал "Госуслуги". Предполагается, что этот механизм будет действовать в отношении всех кредиторов, в том числе МФО, а не только того банка, в котором у человека есть счет. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории.