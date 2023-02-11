МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ирак стремится достичь договоренностей с Россией об изменении сроков причитающихся ей выплат с тем, чтобы не нарушать санкции США и не подвергать опасности собственные банки, сказал глава иракского МИД Фуад Хусейн. Ирак обсудит возможности погашения долгов перед нефтегазовыми компаниями

"Если мы сможем достичь соглашения с российской стороной, чтобы мы могли защитить нашу банковскую систему, мы это сделаем. Потому что мы признаем, что должны платить русским, но вопрос, в какие сроки. Мы эту тему будем обсуждать с Россией", — сказал он, выступая в американском Институте мира.

Хусейн подчеркнул, что, осознавая угрозу попасть под вторичные рестрикции, Ирак придерживается американской санкционной политики и ведет диалог на эту тему с властями США.

"Конечно, мы следуем американской политике и обсуждаем эту тему с американской стороной, но мы знаем, что это непросто. Наша первоочередная задача – защитить наши банки", — сказал он.