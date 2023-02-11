МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития — его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1. Силуанов заявил о возможности наднациональной валюты в БРИКС

"По словам советника (президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы — ред.) Лулы, принято решение назначить ее главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов", — говорится в материале издания.

В настоящее время Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.