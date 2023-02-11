G1: в БРИКС утвердили экс-президента Бразилии Роуссефф в должности главы Нового банка развития
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития — его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, сообщил портал G1.
"По словам советника (президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы — ред.) Лулы, принято решение назначить ее главой банка БРИКС, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов", — говорится в материале издания.
В настоящее время Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
https://1prime.ru/banks/20230211/839773873.html
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