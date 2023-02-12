ЦЮРИХ, 12 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети зарегистрированных в Швейцарии российских активов на сумму 17,6 миллиарда франков (более 19 миллиардов долларов), сообщила газета SonntagsZeitung со ссылкой на информацию, полученную от банка. В Евросоюзе "потеряли" замороженные российские активы

Согласно официальным данным швейцарских властей, из-за санкций в связи с российской спецоперацией на Украине Швейцария заморозила активы России на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков и заблокировала 15 объектов недвижимости.

По данным SonntagsZeitung, общий объем задекларированных в стране российских средств составляет около 50 миллиардов долларов.

"CS сообщает, что заблокировал или заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков. Это более трети всех зарегистрированных российских активов в Швейцарии", — сообщило издание.

Журналисты считают, что около 4 миллиардов швейцарских франков из указанной суммы принадлежат лицам, попавшим под санкции Берна. Оставшиеся 13,6 миллиарда — активы, которые не подпадают под санкции непосредственно в Швейцарии, но де-факто заморожены. Эти средства могут принадлежать лицам, оказавшимся в санкционных списках других стран, а также российскому государству и Центробанку РФ.