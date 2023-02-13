МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Новые санкции Евросоюза против Альфа-банка в случае их введения не отразятся на его клиентах, переводы в долларах и евро отключили еще весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В десятый пакет санкций ЕС войдут четыре российских банка, сообщили СМИ

Новый пакет санкций Евросоюза против России может включать четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, сообщило ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

"Альфа-банк работает как обычно. Можно открывать счета и вклады, расплачиваться картами без ограничений по всей России. Переводы внутри страны проходят моментально. Переводы в долларах и евро в Альфа-банке отключили еще весной. Для клиентов ничего не поменяется", — ответили в банке на вопрос агентства, как новые санкции в случае их введения отразятся на деятельности банка.

В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка, а российские клиенты брокера банка не могут проводить операции с иностранными ценными бумагами.