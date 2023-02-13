МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Некоторые государства-члены Евросоюза выступили против включения в новый пакет антироссойских санкций дополнительных банков, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Альфа-банк оценил риски в связи с возможными европейскими санкциями

"Еврокомиссия может предложить (ввести санкции) в отношении большего числа (российских) банков, но некоторые страны выступают против этого", — сказали собеседники агентства.

Ранее газета Politico писала, сославшись на чиновников и дипломатов, что новые ограничения ЕС коснутся четырех российских кредитных организаций, в том числе Альфа-банка.

Как добавил Bloomberg, Евросоюз может запретить бизнесу продавать ключевые технологии и товары в третьи страны, которые затем поставят их в Россию. По данным издания, санкции могут затронуть индустрию дронов и "импорт" БПЛА из Ирана.