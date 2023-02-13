МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 14 февраля, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, сообщается на сайте регулятора. Банк России выпустит монету в честь 200-летия драматурга Островского

"Банк России 14 февраля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Композитор С.В. Рахманинов, к 150-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 33 миллиметра, тираж — 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "2 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета С.В. Рахманинова и нотного стана на стилизованном фоне, представляющем собой композицию из волнистых радужных линий с эффектом интерференции света; вверху слева имеется рельефная надпись: "С.В. РАХМАНИНОВ", справа в две строки — годы жизни композитора: "1873" и "1943"

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.