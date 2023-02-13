МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России опубликовал доработанный после публичного обсуждения проект указания о порядке формирования банками резервов на возможные потери по ипотеке от застройщиков по ставкам около нуля, в частности планируется увеличить размер резервов по таким ссудам на 30% и 50%, вступление в силу планируется с мая 2023 года, следует из пояснительной записки, опубликованной на сайте регулятора. Мишустин образовал правкомиссию по развитию беспилотных авиационных систем

"Банк России разработал проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"…. По итогам публичного обсуждения проект указания доработан на основании поступивших комментариев банковского и строительного сектора и структурных подразделений Банка России… Вступление в силу проекта предполагается 30 мая 2023 года", — говорится в пояснительной записке к проекту изменений.

"Проект указания разработан в целях регулирования и минимизации кредитных и процентных рисков на рынке ипотечного кредитования,… в рамках реализации регуляторных мер, анонсированных в докладе Банка России для общественных консультаций "Программы "льготной ипотеки от застройщика"", — добавляется в записке.

Отмечается, что проект указания доработан в ряде аспектов. Так, будет увеличен размер формируемых после уменьшения на величину обеспечения резервов — на 30% и 50%, в зависимости от соотношения полной стоимости кредита и индикаторов из указания. Кроме того, у банков будет возможность не формировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным до 1 апреля 2023 года, заявки по которым были одобрены до 1 января 2023 года. Также до 1 июня 2023 года будет предоставлена возможность сформировать резервы на возможные потери по ссудам.

Банк России обеспокоен так называемыми льготными ипотеками от застройщиков со ставками, близкими к нулю, поскольку это достигается за счет завышения цены квартиры. По оценке ЦБ, подобные схемы опасны и для заемщиков, и для банков, несут системные угрозы для всего рынка. В частности, глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что ипотека по околонулевой ставке от застройщиков является маркетинговой акцией, которая вводит заемщиков в заблуждение. Она отмечала, что застройщики, предлагая такие условия, завышают стоимость жилья на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.