МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВТБ анализирует запуск онлайн-банка в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на других цифровых площадках, сообщил на пресс-брифинге зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Клиентов ВТБ предупредили о фейковом приложении банка

"Мы постоянно ищем новые каналы для обслуживания клиентов. В 2023 году планируем расширить число доступных платформ и анализируем запуск онлайн-банка во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других цифровых площадках", — заявил он.

В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов, рассказывали в ВТБ.

Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.