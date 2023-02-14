МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ВТБ планирует в первом полугодии начать тестировать определитель номера входящих звонков в мессенджерах для защиты клиентов от телефонных мошенников, заявил на пресс-брифинге зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Аферисты начали звонить россиянам через мессенджеры с номеров США и Канады

"В ближайшее время мы реализуем новые меры защиты пользователей и в первом полугодии начнем тестировать определитель номера для входящих звонков в мессенджерах", — рассказал топ-менеджер.

По данным ВТБ, за последний год доля мошеннических звонков в мессенджерах выросла в пять раз и к началу февраля достигла 55%, впервые обогнав число телефонных атак. В 2023 году мессенджеры станут основным каналом активности мошенников, поэтому к концу года доля звонков через них может вырасти до 80%, прогнозируют в банке.

Мошенники стали активно искать новые каналы связи после того, как стал действовать закон, обеспечивший блокировку "серых" сим-карт, и была ужесточена ответственность сотовых операторов за случаи подмены номера, пояснили в ВТБ.

"Злоумышленники активно ищут новые каналы и мигрируют в популярные мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностями скачать в свой профиль логотип или название известной компании", — отметил Печатников.