МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ. Россиян предупредили о новой многофазной схеме мошенничества

"Количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет. В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч. Размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей", — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. "Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы — мобильный и интернет-банкинг", — указали в ЦБ.

Регулятор предупредил, что заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 миллиарда рублей.

ЦБ также сообщил, что российские банки в 2022 году вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж. Раскрыты особенности работы мошеннической схемы с QR-кодами

"Банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 миллиона рублей, или 4,4% от всего объема краж", — говорится в сообщении.

Такой уровень возмещения объясняется сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные, пояснил регулятор.

Размер ущерба от действий кибермошенников в 2022 году вырос на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей.

По данным регулятора, средняя сумма одной операции, совершенной без согласия клиента со счета физлица, в прошлом году составила 15,32 тысячи рублей по сравнению с 11,8 тысячи годом ранее.

"По оценкам Банка России, в 2022 году наблюдался рост средней суммы одного хищения, совершенного с использованием приемов и методов социальной инженерии, что в том числе привело к увеличению общего размера ущерба по операциям без согласия клиентов", — сказано в материалах регулятора.

Так, согласно данным ЦБ, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физлиц составила 15,32 тысячи рублей, по счетам юрлиц — 166,91 тысячи.

В 2021 году по счетам физлиц этот показатель составлял 11,8 тысячи рублей, а по счетам юрлиц — 349,6 тысячи.