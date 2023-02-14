МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк России в 2022 году инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что является рекордом с начала такой работы, говорится в материалах регулятора. ВТБ протестирует средство защиты от телефонных мошенников

"Банк России инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году", — сообщил ЦБ.

Также регулятор отметил, что к ранее используемым сценариям звонков злоумышленников, а именно звонков от якобы "специалистов службы безопасности банка", "правоохранительных органов" и "Центрального банка", добавились сценарии, связанные с частичной мобилизацией.

Кроме того, Банк России и Минцифры продолжили совместную работу с операторами связи по противодействию телефонному мошенничеству, совершаемому с использованием официальных номеров телефонов банков.

В течение 2022 года операторами связи было заблокировано более четырех миллионов вызовов (в два раза больше относительно показателя 2021 года), которые пытались осуществить злоумышленники с использованием технологии подмены номера.

Помимо этого,ЦБ в прошлом году инициировал ограничение доступа к 23 мошенническим мобильным приложениям, в том числе и в App Store. Эксперты рассказали о фейковых приложениях в App Store

"В период с 28 февраля по 31 декабря 2022 года Банк России инициировал ограничение доступа к 1942 страницам (группам) в социальных сетях и к 23 приложениям", — уточнили в документах.

Регулятор отметил, что большая часть заблокированных страниц или групп в социальных сетях и приложений использовались "для осуществления безлицензионной деятельности".