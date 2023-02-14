МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Жертвой мошенников среди клиентов банков вероятнее всего станет горожанин от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, считает Банк России. Раскрыт портрет типичной жертвы мошенника в 2022 году

Регулятор подчеркнул, что любой человек может пострадать от действий аферистов. При этом, опрос Центробанка позволил создать портрет клиент банка, наиболее уязвимого для злоумышленников.

"Возраст от 25 до 44 лет, проживает в городе, работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием, активно пользуется банковскими онлайн-сервисами", — сообщил ЦБ.

Согласно результатам исследования, обману наиболее подвержены 50,4 процента мужчин и 49,6 процента женщин. Отмечается, что 75 процентов случаев пришлось на жителей города, 25 процентов — села. Жертвы от 25 до 44 лет составили максимальную долю случаев — 37,4 процента.

Наибольший процент составили граждане со средним образованием (48 процентов), затем идут люди с высшим (28,9 процента) и общим (23,1 процента) образованием.