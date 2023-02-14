МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минфин США за три недели получил более 100 сообщений от осведомителей о нарушении банками санкций, столько же заявок было получено за два года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Во Франции признали провал политики санкций против России

"Управление Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) получило в этом году за три недели более 100 обращений осведомителей", — сообщило агентство. Часть этих заявлений касается обслуживания банками российских лиц, находящихся под санкциями Запада.

Это такое же количество обращений, что было получено за первые два года действия программы, когда информаторы не получали вознаграждений.

В соответствии с законом, принятым 29 декабря прошлого года, осведомители могут сообщать о нарушениях экономических санкций, в частности, о роли банков в этом и в уклонении от борьбы с отмыванием денег. Если их информация поможет возместить нанесенный ущерб, они смогут получить денежные выплаты.