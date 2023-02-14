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Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi
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Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi, указано в сообщении кредитной организации для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). "Банк Открытие реализовал 21 426 733... ПРАЙМ, 14.02.2023
банки, финансы, новости, банк открытие, qiwi
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi, указано в сообщении кредитной организации для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
"Банк Открытие реализовал 21 426 733 акции класса Б Qiwi и больше не является акционером Qiwi", — говорится в сообщении.
Банку "Открытие" принадлежали акции, представленные АДР (американские депозитарные расписки) и составлявшие 13,7% голосов Qiwi.
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.