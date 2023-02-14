МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi, указано в сообщении кредитной организации для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). УК "Альфа-капитал" отметил снижение интереса к инвестициям в акции

"Банк Открытие реализовал 21 426 733 акции класса Б Qiwi и больше не является акционером Qiwi", — говорится в сообщении.

Банку "Открытие" принадлежали акции, представленные АДР (американские депозитарные расписки) и составлявшие 13,7% голосов Qiwi.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.