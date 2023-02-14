МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Член Управляющего совета Европейского центрального банка Габриель Махлуф сказал в интервью Wall Street Journal, что ЕЦБ может поднять ставки выше 3,5% и не понижать их в этом году, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. ЕЦБ зафиксировал усиление инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне

"Я готов к решительным действиям для снижения инфляции к целевому уровню," — заявил он.

Махлуф отмахнулся от предположений, что ЕЦБ начнет понижать ставки позднее в этом году на фоне ослабления инфляции.

"На мой взгляд, это слишком смелые предположения, — сказал он. — Мы доберемся до той точки, к которой движемся, и это будет выходом на плато".

"Я допускаю, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки после мартовского заседания, — добавил Махлуф. — Хотя инфляция и замедляется, она все еще намного выше нашего целевого уровня".

Ранее Махлуф говорил, что не удивится, если ЕЦБ продолжит повышение процентных ставок и после окончания марта.