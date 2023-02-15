МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В Госдуме предложили запустить ипотеку для всех граждан по ставке 5 процентов и без использования бюджетных средств, пишут "Известия". Банк России доработал проект для банков по ипотеке от застройщика

С такой инициативой выступил комитет нижней палаты по строительству и ЖКХ. Он направил письмо в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли эти решения в формате постановления правительства или поправок в законодательство.

Зампред комитета Аксененко напомнил, что ныне действующая программа льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов продлена только до середины 2024 года, и на ее дальнейшее продолжение остается только надеяться. Именно поэтому параллельно нужно искать и предлагать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости, отметил он.

Предполагается, что ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2 процента годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2–3 процентных пункта, и, таким образом, конечная ставка по такому займу для гражданина будет не выше 5 процентов, считают депутаты.

Документ поступил в аппарат правительства, подтвердили в пресс-службе. В Банке России отметили, что программы поддержки ипотечников, как и вообще льготные программы кредитования, должны быть адресными, а не всеобщими.

Первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев считает, что ограниченный по сроку характер ипотечных программ приводит к ажиотажному спросу, что стимулирует рост цен на жилье, вследствие чего застройщики, понимая, что меры поддержки временны, не спешат инвестировать средства в новые проекты.

"На льготную ипотеку тратятся бюджетные средства. В такой ситуации очевидно, что нужна не временная, а постоянная доступная народная ипотека, под 5 процентов годовых, которую можно запустить без затрат из бюджета", — подчеркнул депутат.

По словам Кошелева, ипотечный портфель показал высокую надежность даже на фоне турбулентности на фондовом рынке, вызванной пандемией, санкциями и прочими проблемами. Просрочка по таким кредитам как была, так и осталась на уровне погрешности.

Депутат назвал это хорошим, надежным и ликвидным залогом. Он считает, что деньги, которые государство выделяет сегодня на субсидирование льготной ипотеки, можно перенаправить на строительство социальных объектов.