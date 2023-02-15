МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 7,622 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Депозиты банков по сравнению со вторником выросли на 594,9 миллиарда рублей. ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в среду составили 0,915 триллиона рублей, также сообщила пресс-служба.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со вторником снизились на 213,7 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 183,7 миллиарда рублей и составили 0,765 триллиона рублей. Банк России продал юаней на девять миллиардов рублей

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в среду сложилось положительным, составив 2,410 триллиона рублей. Во вторник сальдо было положительным и составляло 1,731 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.