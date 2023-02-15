Банк России создал департамент организации международных расчетов
ЦБ создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных вопросов
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ.
"Новое структурное подразделение — Департамент организации международных расчетов — создано в Банке России 15 февраля 2023 года. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций", — говорится в сообщении.
Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, ранее являвшийся директором департамента стратегического развития финансового рынка.
Кроме того, Центробанком принято решение 15 февраля 2023 года создать департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.
https://1prime.ru/banks/20230215/839807220.html
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