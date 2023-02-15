МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России создал департамент организации международных расчетов для решения актуальных в условиях санкций вопросов, сообщает пресс-служба ЦБ. ЦБ отметил сдержанную динамику кредитования населения в России в январе

"Новое структурное подразделение — Департамент организации международных расчетов — создано в Банке России 15 февраля 2023 года. Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций", — говорится в сообщении.

Новый департамент возглавит Михаил Ковригин, ранее являвшийся директором департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, Центробанком принято решение 15 февраля 2023 года создать департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который будет упразднен до 1 сентября 2023 года.