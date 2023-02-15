Аналитик Осадчий: критических последствий от санкций для "Тинькофф" и Альфа-банка не будет
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Возможные санкции Евросоюза не принесут критических последствий для работы "Тинькофф банка" и Альфа-банка, время на подготовку к ограничениям у них было, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант проекта санкций сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее заявил, что десятый пакет ограничительных мер ЕС будет включать меры по борьбе с обходом санкций.
"Критических последствий для "новичков" ("Тинькофф банк" и Альфа-банк — ред.) не вижу, они имели достаточный запас времени подготовиться к ожидаемым санкциям", — считает Осадчий.
Он отметил, что преимущественно под санкциями оказались госбанки и квазигосударственные банки, а новые санкции неминуемо распространяются на крупные частные кредитные организации.
"Альфа-банк — самый большой частный российский банк, занимал 5 место по активам в рэнкинге на 1 февраля 2022 года, Росбанк находился на 11 месте, а "Тинькофф банк "- на 12. Между ними – пара частных банков, уже попавших под санкции. Это МКБ (7 место, попал под санкции 9-го пакета ЕС из-за связи с "Роснефтью") и Совкомбанк (9 место, попал еще под первые волны санкций США и ЕС)", — напомнил Осадчий.
Издание Politico в понедельник со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что очередной пакет санкций Евросоюза против России может включать в себя меры против четырех российских банков, в том числе Альфа-банка. Комментируя это РИА Новости, Осадчий связал вероятные санкции против Альфа-банка с национализацией "Альфа-банка Украины", которая началась в декабре.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
https://1prime.ru/banks/20230215/839812773.html