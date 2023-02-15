МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Возможные санкции Евросоюза не принесут критических последствий для работы "Тинькофф банка" и Альфа-банка, время на подготовку к ограничениям у них было, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Боррель предложил ввести антироссийские санкции против ста новых фигурантов

Агентство Блумберг со ссылкой на черновой вариант проекта санкций сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее заявил, что десятый пакет ограничительных мер ЕС будет включать меры по борьбе с обходом санкций.

"Критических последствий для "новичков" ("Тинькофф банк" и Альфа-банк — ред.) не вижу, они имели достаточный запас времени подготовиться к ожидаемым санкциям", — считает Осадчий.

Он отметил, что преимущественно под санкциями оказались госбанки и квазигосударственные банки, а новые санкции неминуемо распространяются на крупные частные кредитные организации.

"Альфа-банк — самый большой частный российский банк, занимал 5 место по активам в рэнкинге на 1 февраля 2022 года, Росбанк находился на 11 месте, а "Тинькофф банк "- на 12. Между ними – пара частных банков, уже попавших под санкции. Это МКБ (7 место, попал под санкции 9-го пакета ЕС из-за связи с "Роснефтью") и Совкомбанк (9 место, попал еще под первые волны санкций США и ЕС)", — напомнил Осадчий.

Издание Politico в понедельник со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщило, что очередной пакет санкций Евросоюза против России может включать в себя меры против четырех российских банков, в том числе Альфа-банка. Комментируя это РИА Новости, Осадчий связал вероятные санкции против Альфа-банка с национализацией "Альфа-банка Украины", которая началась в декабре.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.