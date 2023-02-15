МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка, включая Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. В ЕС утвердили создание спецгруппы по замороженным российским активам

"Ее комиссия (Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен — ред.) предложила странам ЕС исключить еще четыре российских банка, включая частный Альфа-Банк, онлайн-банк "Тинькофф" и коммерческого кредитора Росбанк, из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT", — говорится в сообщении агентства.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС обсуждают возможность ввести ограничительные меры против этих банков.

С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые в настоящее время распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад продолжает усиливать. В России отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.